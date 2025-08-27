Die Stuttgarter kennen in Kürze ihren Kontrahenten in der zweiten Pokalrunde, in der sie auch ein Heimspiel haben könnten. Details zu Uhrzeit, Übertragung und Ablauf der Auslosung.

Sport: David Scheu (dsc)

Der VfB Stuttgart steht durch den 8:7-Sieg bei Eintracht Braunschweig in der zweiten Runde des DFB-Pokals – und wird bald seinen Gegner kennen. Am kommenden Sonntag findet die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt, die ab 19 Uhr live in der ARD-Sportschau übertragen wird. Die Kugeln zieht dann der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Demirovic-Doppelpack und Elferkiller Nübel – VfB zittert sich weiter

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Demirovic-Doppelpack und Elferkiller Nübel – VfB zittert sich weiter

Der VfB Stuttgart hat Eintracht Braunschweig bezwungen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Im Gegensatz zur ersten Runde ist für den VfB in der zweiten Runde auch ein Heimspiel möglich, sofern die Stuttgarter bei einer Paarung als erste Mannschaft gezogen werden.

Zwei Ausnahmen gibt es aber: Regionalligist FV Illertissen und Drittligist Energie Cottbus haben als unterklassige Vereine in jedem Fall Heimrecht. Die Partien finden unter der Woche am 28. und 29. Oktober statt, eine zeitgenaue Ansetzung sowie die Festlegung der Live-Spiele im Free-TV erfolgt nach der Auslosung.