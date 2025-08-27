Auslosung der zweiten Runde – VfB-Gegner steht am Sonntag fest

Die Stuttgarter kennen in Kürze ihren Kontrahenten in der zweiten Pokalrunde, in der sie auch ein Heimspiel haben könnten. Details zu Uhrzeit, Übertragung und Ablauf der Auslosung.

David Scheu 27.08.2025 - 07:00 Uhr

Der VfB Stuttgart steht durch den 8:7-Sieg bei Eintracht Braunschweig in der zweiten Runde des DFB-Pokals – und wird bald seinen Gegner kennen. Am kommenden Sonntag findet die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt, die ab 19 Uhr live in der ARD-Sportschau übertragen wird. Die Kugeln zieht dann der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych.