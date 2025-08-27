Die Stuttgarter kennen in Kürze ihren Kontrahenten in der zweiten Pokalrunde, in der sie auch ein Heimspiel haben könnten. Details zu Uhrzeit, Übertragung und Ablauf der Auslosung.
27.08.2025 - 07:00 Uhr
Der VfB Stuttgart steht durch den 8:7-Sieg bei Eintracht Braunschweig in der zweiten Runde des DFB-Pokals – und wird bald seinen Gegner kennen. Am kommenden Sonntag findet die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt, die ab 19 Uhr live in der ARD-Sportschau übertragen wird. Die Kugeln zieht dann der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych.