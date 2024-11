Der VfB Stuttgart spielt im DFB-Pokal bei Jahn Regensburg um den Einzug ins Viertelfinale. Die Einzelheiten zum Termin, der Übertragung und den Prämien.

David Scheu 03.11.2024 - 19:32 Uhr

Es geht gegen einen Zweitligisten: Der VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts auf den SSV Jahn Regensburg. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Die Regensburger stehen auf dem letzten Tabellenplatz in Liga zwei, haben zuletzt nach der Trennung von Cheftrainer Joe Enochs aber wieder in die Erfolgsspur gefunden durch zwei 1:0-Siege gegen die SpVgg Greuther Fürth im Pokal und die SV Elversberg in der Liga.