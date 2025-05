Ganz in weiß, versehen mit Pokal-Elementen: Der VfB hat den Verkauf der Trikots für das Pokalfinale gestartet, die preislich deutlich über den Bundesliga-Jerseys liegen.

David Scheu 06.05.2025 - 16:11 Uhr

Nur noch zweieinhalb Wochen: Das Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld rückt näher, das Ereignis wird greifbarer – was nun auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass sich die Fans des VfB Stuttgart mit den Trikots für das Endspiel eindecken können. Am Dienstagnachmittag startete der Club den Verkauf der Jerseys, in denen die Mannschaft am 24. Mai im Olympiastadion auflaufen wird.