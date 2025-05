VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Das Jahr der Pokal-Überraschungen – der VfB ist gewarnt

Der Stuttgarter Finalgegner Arminia Bielefeld ist in guter Gesellschaft: In ganz Europa sorgen Außenseiter in dieser Pokalsaison für Furore – von den Alpen bis zur Mittelmeerküste.

Die Pokalsaison in Deutschland ist schon jetzt eine spezielle. In der Hauptrolle: Drittligist Arminia Bielefeld, der einen Favoriten nach dem nächsten aus dem Wettbewerb kegelte, selbst Titelverteidiger Bayer Leverkusen in die Schranken wies – und jetzt im Endspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag den ganz großen Coup landen will. Eine einmalige Geschichte? So kein zweites Mal möglich? Nicht ganz. Das Jahr 2025 ist bislang eines, das den Reiz und das Überraschungspotenzial der Pokalwettbewerbe immer wieder verdeutlicht. In verschiedenen Ländern, verteilt über ganz Europa.