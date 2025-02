VfB Stuttgart gegen FC Augsburg Ein Sieg für die Selbstsicherheit des VfB

Die Stuttgarter befinden sich weiter in einer heiklen Saisonphase. Durch den Pokalerfolg gewinnt die Mannschaft aber an Stabilität – was sie schon am Samstag gut gebrauchen kann, kommentiert unser Sportredakteur Carlos Ubina.