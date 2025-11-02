Die Stuttgarter treffen in der Runde der letzten 16 Teams auf den VfL Bochum. Die genaue Terminierung der Partie Anfang Dezember steht noch aus.

David Scheu 02.11.2025 - 18:01 Uhr

Für den VfB Stuttgart steht im DFB-Pokal erneut ein Auswärtsspiel an. Nachdem die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in der zweiten Runde mit 2:0 beim FSV Mainz 05 gewonnen hatte, geht es nun im Achtelfinale zum Zweitligisten VfL Bochum. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Die Bochumer waren in der vergangenen Saison aus der Bundesliga abgestiegen und taten sich in der laufenden Spielzeit anfangs schwer, sodass Trainer Dieter Hecking gehen musste. Unter dessen Nachfolger Uwe Rösler zeigt der Trend mittlerweile nach oben: Zuletzt holte der VfL in der Liga sieben von neun möglichen Punkten und gewann in der zweiten Pokalrunde auswärts beim Bundesligisten FC Augsburg.