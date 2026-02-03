Der DFB sanktioniert das Abbrennen von Pyrotechnik durch VfB-Fans im Achtelfinale des DFB-Pokals beim VfL Bochum.

Sport: David Scheu (dsc)

Rein sportlich war das Achtelfinale im DFB-Pokal beim VfL Bochum für den VfB Stuttgart erfolgreich (2:0), in finanzieller Hinsicht hat die Partie nun ein Nachspiel für den Bundesligisten. Da die mitgereisten Stuttgarter Anhänger Pyrotechnik zündeten, verhängte das Sportgericht des DFB nun eine Geldstrafe in Höhe von 93.500 Euro. Die Begründung: „unsportliches Verhalten der Anhänger“. Insgesamt wurden 69 Bengalische Feuer gezählt. Der Beginn der zweiten Halbzeit verzögerte sich bei der Partie im Dezember aufgrund der Rauchentwicklung um sechs Minuten.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Transferfenster des VfB Stuttgart: Nach dem Deadline Day – so zufrieden ist Hoeneß mit dem VfB-Kader

Transferfenster des VfB Stuttgart Nach dem Deadline Day – so zufrieden ist Hoeneß mit dem VfB-Kader

Wie gut ist die Mannschaft des Pokalsiegers für die nächsten Wochen aufgestellt? Diese Frage beschäftigt nach dem Ende der Wintertransferzeit nicht nur den Trainer.

Rund ein Drittel der Summe (31.000 Euro) kann der VfB für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden – wobei das gegenüber dem DFB bis zum 30. September dieses Jahres nachgewiesen werden muss.

Es ist nicht die erste Strafe dieser Art in der jüngeren Vergangenheit. Die Pyros im Pokalfinale 2025 zogen eine Strafe von 350.000 Euro nach sich, die in der Europa League beim FC Basel (0:2) eine in Höhe von 20.000 Euro – verbunden mit einem drohenden Fan-Ausschluss bei einem internationalen Auswärtsspiel, sollte es innerhalb von zwei Jahren auf europäischer Bühne erneut zu einem Vergehen kommen.