Der VfB spielt im Pokal-Halbfinale in zwei Monaten gegen den SC Freiburg um den Einzug ins Endspiel. Die Einzelheiten.

David Scheu 22.02.2026 - 17:18 Uhr

Der VfB Stuttgart steht zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren im Halbfinale des DFB-Pokals – und kennt jetzt seinen dortigen Gegner. Am 21. oder 22. April geht es vor heimischem Publikum gegen den Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg. Das ergab die Auslosung, die am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund stattfand. Im zweiten Halbfinale treffen Bayer Leverkusen und der FC Bayern aufeinander.