U19 des VfB im Youth-League-Viertelfinale Hohe VfB-Prominenz auf der Waldau – auch Ex-Bundestrainer Löw zu Gast

Am Mittwochnachmittag spielt die U19 des VfB in der Youth League im Viertelfinale gegen den FC Barcelona. Ein großer Name – und große Namen finden sich auch auf der Tribüne im Gazi-Stadion.