Wenige Tage vor dem Finale im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg haben wir exklusiv mit VfB-U19-Trainer Tobias Rathgeb gesprochen. Hier gibt es das Video-Interview in voller Länge.

red 19.05.2026 - 11:52 Uhr

An diesem Freitag (17 Uhr) spielt die U19 des VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg um einen der begehrtesten Titel im Nachwuchsfußball. Wir haben wenige Tage vor dem großen Endspiel im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion mit Tobias Rathgeb, dem Trainer der VfB-U19, gesprochen. Auf unserem Youtube-Kanal gibt es das Gespräch in voller Länge. Viel Spaß beim Anschauen!