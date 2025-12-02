Die Achtelfinal-Partie der Stuttgarter am Mittwochabend läuft im frei empfangbaren Fernsehen. Die Einzelheiten zur Übertragung.

David Scheu 02.12.2025 - 06:00 Uhr

Wenn der VfB Stuttgart am Mittwoch (18 Uhr/Liveticker) im DFB-Pokal beim Zweitligisten VfL Bochum gastiert, können die Fans an den Bildschirmen ohne kostenpflichtiges Abo live dabei sein. Die ARD überträgt die Partie aus dem Ruhrstadion und geht 15 Minuten vor Anpfiff auf Sendung: Um 17.45 Uhr melden sich Moderator Alex Schlüter und Experte Bastian Schweinsteiger, Kommentatorin ist später dann Christina Graf.