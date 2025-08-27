Das Stuttgarter Spiel zieht im Free-TV großes Interesse auf sich – was dem VfB aber keine Zusatz-Einnahmen bringt. Durch Prämien und mögliche Heimspiele ist der Pokal dennoch lukrativ.
27.08.2025 - 12:00 Uhr
Das Eintracht-Stadion in Braunschweig war mit 20.865 Zuschauern nicht ganz ausverkauft, vor den Bildschirmen aber zog das Gastspiel des VfB Stuttgart im DFB-Pokal großes Interesse auf sich. 4,13 Millionen Zuschauer verfolgten am Dienstag die Live-Übertragung des Erstrunden-Siegs des Bundesligisten nach Elfmeterschießen, was der ARD die beste Quote aller Sender zur Primetime an diesem Abend bescherte: Auf fast jedem vierten Gerät lief das VfB-Spiel, das einen Marktanteil von 22,9 Prozent verzeichnete.