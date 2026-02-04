Der Titelverteidiger ist im Viertelfinale beim Pokalschreck Holstein Kiel gefordert. Der Trainer muss dabei auf einen wichtigen Spieler verzichten – was bedeutet das für die Startelf?

Carlos Ubina 04.02.2026 - 06:00 Uhr

Der VfB Stuttgart will nicht kalt erwischt werden. Deshalb warnt Sebastian Hoeneß eindringlich vor der Kältekammer in Kiel sowie der heißen Holstein-Mannschaft. „Sie kommen sehr gut mit der Underdog-Rolle zurecht und werden mit einer Riesenmotivation antreten“, sagt der Trainer des Titelverteidigers vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) beim Fußball-Zweitligisten.