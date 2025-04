Der VfB startet noch in dieser Woche ein Bewerbungsverfahren für seine Mitglieder. Auch Kinder und Jugendliche aus dem Jugend- und Fritzle-Club können teilnehmen.

David Scheu 03.04.2025 - 07:00 Uhr

Nach dem Halbfinale ist vor dem Finale: Der VfB Stuttgart tritt im Endspiel des DFB-Pokals am 24. Mai gegen Arminia Bielefeld an – und startet den Vorverkauf für die begehrten Tickets noch in dieser Woche. Zur Verfügung stehen rund 24 000 Karten, wobei es aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage keinen freien Verkauf geben wird.