Ein tierischer Flitzer bringt Schwung in die Halbzeitpause der Viertelfinalpartie des VfB Stuttgart in Kiel. Das Publikum feiert den Kurzauftritt des Hasen.

red/dpa 04.02.2026 - 22:21 Uhr

Nach einer mäßig unterhaltsamen ersten Halbzeit bei der Viertelfinalpartie im DFB-Pokal zwischen Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart hat ein Hase für eine ungeplante Halbzeitshow gesorgt. Das Tier rannte wenige Minuten nach dem Pausenpfiff quer über den Rasen und verschwand dann wieder. Die Zuschauer im ausverkauften Holstein-Stadion jubelten dem Tier zu, nachdem beidem Teams mit 0:0 in die Pause gegangen waren.