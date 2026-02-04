Die Mission Titelverteidigung geht weiter: Der VfB Stuttgart gewinnt am Mittwochabend bei eisigen Temperaturen auswärts beim Zweitligisten Holstein Kiel und steht nun im Halbfinale.
04.02.2026 - 22:41 Uhr
Der VfB Stuttgart hat sich im eiskalten Norden nicht wie einst der FC Bayern düpieren lassen und seine nächste Aufgabe im DFB-Pokal gemeistert. Der Titelverteidiger gewann am Ende cool mit 3:0 (0:0) beim Zweitligisten Holstein Kiel und zog zum dritten Mal innerhalb von vier Spielzeiten unter der Regie von Trainer Sebastian Hoeneß in das Halbfinale ein.