Am Losverfahren für die begehrten Eintrittskarten waren VfB-Vereinsmitglieder teilnahmeberechtigt – nicht aber Besitzer einer Jahreskarte. Wie der VfB die Regelung begründet.

David Scheu 08.04.2025 - 11:59 Uhr

Der Andrang war riesig: Mehr als 150 000 Ticket-Anfragen gingen beim VfB Stuttgart für das DFB-Pokal-Finale am 24. Mai ein, wobei sich Mitglieder des Vereins sowie des Fritzle- und Jugendclubs für die begehrten Eintrittskarten bewerben konnten. Womöglich wären es sogar noch einige mehr gewesen, wenn eine weitere Gruppe am Losverfahren hätte teilnehmen dürfen: die Dauerkarten-Inhaber. Diese waren aber in diesem Fall außen vor, was zu Enttäuschungen führte. Auch unsere Redaktion haben hierzu Zuschriften erreicht.