VfB Stuttgart im DFB-Pokal Wie radikal rotiert Sebastian Hoeneß diesmal?
Der Trainer hat gegen den FSV Mainz 05 zuletzt alle Feldspieler ausgetauscht. Doch nun drängen die in der Bundesliga geschonten Stars zurück in die Startelf.
In der Stunde des Sieges hat sich der Sportvorstand ein wenig Süffisanz erlaubt. Fabian Wohlgemuth schmunzelte, als er nach dem 2:1 über die Startaufstellung des VfB Stuttgart gegen den FSV Mainz 05 sprach. Die Maßnahme mit den vielen Personalwechseln war ja gut gegangen, und die Verantwortlichen durften sich in ihrer radikalen Rotation bestätigt fühlen.