Im gewonnene Pokalfinale 2025 gegen Arminia Bielefeld wurde den VfB-Fans die sehr geschätzte Ostkurve des Berliner Olympiastadions zugeteilt. Das wäre diesmal anders.
24.03.2026 - 12:16 Uhr
Die Bilder sind noch gut in Erinnerung: Wie das Äffle mit der Rücknummer 18 und das Pferdle mit der Nummer 93 in Anlehnung an das Gründungsjahr des VfB Hand in Hand den DFB-Pokal in Richtung der Landeshauptsadt Stuttgart trugen. Ebenso wie der sportliche Auftritt des Teams von Trainer Sebastian Hoeneß beim 4:2-Sieg gegen Arminia Bielefeld war auch die Choreografie der VfB-Anhängerschaft vor der Ostkurve des Berliner Olympiastadions erstklassig.