Der frühere VfB-Trainer würde sich über einen Sieg des Außenseiters im Endspiel um den DFB-Pokal freuen – glaubt aber nicht daran und ist mit dieser Meinung nicht alleine.

David Scheu 22.04.2025 - 10:40 Uhr

Zweimal hat Felix Magath den DFB-Pokal mit dem FC Bayern gewonnen – nun blickt er als interessierter Beobachter auf das Endspiel in Berlin und die beiden Finalteilnehmer. Auf der einen Seite: sein Ex-Verein VfB Stuttgart, mit dem er 2003 als Trainer Vizemeister wurde. Auf der anderen Seite: Drittligist Arminia Bielefeld, bei dem in Person von Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel einer seiner früheren VfB-Schützlinge in der Verantwortung steht.