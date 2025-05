Kuriose Szene auf dem Weg nach Berlin: Ein ICE mit etlichen VfB-Anhängern an Bord dreht am Freitagmorgen auf einmal Richtung Süden ab.

David Scheu 23.05.2025 - 16:23 Uhr

Für zehntausende Fans des VfB Stuttgart gibt es in diesen Tagen nur ein Ziel: Berlin, das Olympiastadion, das Finale um den DFB-Pokal. Dass es bei der Anreise mit der Bahn schon mal zu Verzögerungen kommen kann, ist keine Überraschung. Die Anhänger im ICE 698 machten dabei aber eine kuriose Erfahrung, die in dieser Form wahrlich nicht alle Tage vorkommt: Der Nachtzug mit etlichen Stuttgartern an Bord fuhr am frühen Freitagmorgen auf einmal in die falsche Richtung.