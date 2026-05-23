VfB Stuttgart im Pokalfinale Sind die Bayern schlagbar? Zwei Ansatzpunkte für den VfB
Der VfB geht als klarer Außenseiter ins Endspiel um den DFB-Pokal, rechnet sich aber Chancen aus. Wo die Stuttgarter dem FCB wehtun können.
Der VfB geht als klarer Außenseiter ins Endspiel um den DFB-Pokal, rechnet sich aber Chancen aus. Wo die Stuttgarter dem FCB wehtun können.
Die Kulisse ist eine vertraute. Das riesige Olympiastadion, die knisternde Atmosphäre, die Choreografien auf den Rängen – all das hat der VfB Stuttgart vor einem Jahr im Finale um den DFB-Pokal erlebt, all das wartet nun erneut. Allerdings, beim Blick auf die Ausgangslage, mit einem fundamentalen Unterschied: Aus dem großen Favoriten ist der klare Außenseiter geworden. Während die Stuttgarter 2025 gegen den Drittliga-Meister Arminia Bielefeld (4:2) großen Siegdruck hatten, ist die Erwartungshaltung nun an diesem Samstag (20 Uhr/ARD) gegen den nationalen Branchenkrösus FC Bayern um Welten niedriger. „Wir wissen“, sagt der Stuttgarter Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt, „dass wir einen absoluten Top-Tag brauchen.“