Der VfB Stuttgart verlor das Spiel um den Supercup – weil er in einem entscheidenden Punkt nicht auf Augenhöhe mit Bayer 04 Leverkusen war, findet unser Redakteur Philipp Maisel.

Philipp Maisel 18.08.2024 - 08:00 Uhr

Mittlerweile kann man schon von einer gewissen Tradition sprechen. Wenn der VfB Stuttgart ins Rheinland fährt und gegen Bayer 04 Leverkusen antritt, ist Spektakel vorprogrammiert. So war es in der letzten Saison. Und so war es auch bei diesem Aufeinandertreffen im Supercup 2024. Es ging hoch her. Nichts, aber auch gar nichts war zu spüren von einer „Kirmescup“-Atmosphäre, die die Ultras im Vorfeld ausgemacht hatten, weswegen sie der Veranstaltung fernblieben.