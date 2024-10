Keine VfB-Tickets? Es gibt eine Alternative: VfB Stuttgart live per Public Viewing (Sky, DAZN und Amazon Prime), denn Bars und Kneipen übertragen VfB-Spiele per Livestream in Stuttgart, der Region und darüber hinaus.

Die Saison im DFB-Pokal ist schon voll im Gange. Der VfB Stuttgart empfängt am Dienstag, den 29. Oktober(20.45 Uhr/Liveticker) ein letztes Mal aktiv. Gegner ist der 1. FC Kaiserslautern – Tickets sind bereits ausverkauft.

Wer die Spiele des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga, der Champions-League und im DFB-Pokal nicht im Stadion mitverfolgen will oder kann, aber auch nicht alleine daheim schauen möchte, der findet in Stuttgart und der Region eine Vielzahl an Kneipen und anderen Lokalitäten, die Liveübertragungen anbieten. Sogar in mehreren Großstädten – unter anderem in Berlin – gibt es Lokalitäten, die den VfB im Blick haben.

Im frei empfangbaren Fernsehen sind die Spiele nicht live zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt weiterhin einen Teil der Partien, darunter auch die Samstags-Konferenz. DAZN hat ebenfalls ein großes Rechtepaket. Der Streaming-Dienst überträgt unter anderem alle Freitagsspiele.

In unserer Liste – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – sehen Sie, wo welche Spiele des VfB Stuttgart gezeigt werden.

Lokalitäten in Köln, Berlin und München

Rössle

Braunschweiger Straße 51

12055 Berlin

Mail: kontakt@ckb08.de

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Berrenrather

Berrenrather Straße 330

50937 Köln

Tel: 0221 9419266

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Sax

Hans-Sachs-Straße 5

80469 München

Tel.: 089 268835

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars in der Stuttgarter Innenstadt

Pils-Pub Alt Stuttgart Sky Sportsbar

Sophienstraße 33

70178 Stuttgart-Mitte

Tel.: 0711 50421973

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wirtshaus Troll

Hasenbergstraße 37

70176 Stuttgart-West

Tel.: 0711 611761

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Zum Dortmunder

Silberburgstraße 132

70176 Stuttgart-West

Tel.: 0711 50454844

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Laternchen

Reuchlinstraße 26

70176 Stuttgart-West

Tel.: 0711 94571717

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Palmenhof

Rotenwaldstraße 19

70197 Stuttgart-West

Tel.: 0711 6599471

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Seekneiple

Rotebühlstraße 89

70178 Stuttgart-West

Tel.: 0711 610534

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Annas Treff

Kolbstraße 17

70180 Stuttgart-Süd

Tel.: 0711 3803333

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Theo‘s Sportsbar

Böblinger Str. 187

70199 Stuttgart-Süd

Tel.: 0172 3099992

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars in den Stuttgarter Stadtbezirken

Alte Schule

Gablenberger Hauptstraße 128

70186 Stuttgart-Ost

Tel.: 0711 465234

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Bistro Express

Ostendstrasse 64

70188 Stuttgart

Weitere Informationen finden Sie hier.

The Corner

Wilhelmstraße 1

70372 Stuttgart

Tel.: 0711 5005088

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Pfiff

Bahnhofstraße 14

70372 Stuttgart

Tel.: 0711 50491306

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Palm Beach

Mercedes Straße 73b

70372 Stuttgart-Bad Cannstatt

Tel.: 0711 16221199

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Vereinsgaststätte Ailenbergblick

Hafenbahnstraße 25

70329 Stuttgart-Obertürkheim

Tel.: 0711 38957284

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Zum Vogel

Großglocknerstraße 61

70327 Stuttgart-Untertürkheim

Tel.: 0160 94837283

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Im Eimer

Steiermärker Straße 90

70469 Feuerbach

Tel.: 0711 850295

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Maulwurf

Möhringer Landstraße 9

70563 Stuttgart-Vaihingen

Tel.: 0711 6732406

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Filderhöhe Degerloch

Epplestraße 51

70597 Stuttgart-Degerloch

Tel.: 0711 7657107

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

s’Pub Heumaden

Fenchelstr. 15

70619 Stuttgart-Heumaden

Tel.: 0711 44031000

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gaststätte Fasanengarten

Gewann Rappach 1

Postadresse: Mittenfeldstr. 129

70499 Stuttgart

Tel.: 0711 864790

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars im Landkreis Böblingen

Bei Inge und Hansi im Adler

Hinterer Zwinger 3

71229 Leonberg

Tel.: 0172 9768710

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

´s café

Turmgasse 7

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031 815441

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars im Landkreis Esslingen

Sportcafé AnnyWay

Jacob-Brodbeck-Straße 10

70794 Filderstadt

Tel.: 0711 95873534

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Bistro Vis a Vis

Bernhäuser Hauptstraße 43

70794 Filderstadt-Bernhausen

Tel.: 0711 702722

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Didis Ersatzbank

Mühlhaldenstraße 111

73770 Denkendorf

Tel.: 0711 90034858

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gaststätte Kuck-Guck

Inhaber Volker Müller

Ottilienplatz 1

73728 Esslingen

Tel.: 0711 75878952

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars im Landkreis Ludwigsburg

GSCHWEND BEI KOSTA

Forststraße 11

74376 Gemmrigheim

Tel.: 071433811367

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Café Bistro Courage

Eltinger Straße 2

70839 Gerlingen

Tel.: 07156 23300

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Bistro S6

Stuttgarter Str. 39

71254 Ditzingen

Tel.:07156 3082309

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

OOPS American Restaurant & Sportsbar

Maybachstraße 6

71634 Ludwigsburg

Tel.: 07141 220888

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars im Rems-Murr-Kreis

zamma

Untere Hauptstraße 10

73630 Geradstetten/Remshalden

Tel.: 07151 1693270

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kick and Rush

Wilhelmstraße 15

71522 Backnang (Rems-Murr-Kreis)

Tel.: 0172 7215137

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Sportsbar Kalaluna

Hammerschlag 26

73614 Schorndorf (Rems-Murr-Kreis)

Tel.: 07181 64477

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN – aber erst ab dem Ligastart. Die DFB-Pokalpartie gegen die TSG Balingen wird noch nicht gezeigt.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Weiterer Umkreis

Palm Beach

Wilferdinger Straße 66

75179 Pforzheim

Tel.: 07231 568090

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ihre Kneipe ist nicht dabei? Informationen sind nicht korrekt? Schreiben Sie uns gerne an!