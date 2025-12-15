VfB Stuttgart in der Bundesliga Der VfB und die Vorfreude auf das große Jahresfinale
Nach dem 4:0 bei Werder Bremen steigt für den VfB das Landesduell gegen die wiedererstarkte TSG Hoffenheim. Ein Jahresfinale, bei dem die Weichen gestellt werden.
Am Ende feierten die Fans des VfB Stuttgart ihre Mannschaft und ein bisschen auch sich selbst. „Auswärts siegen ist schön“, hallte es am Sonntagabend aus dem Gästeblock des Bremer Weserstadions. Vor der Kurve hüpften die VfB-Profis nach ihrem souverän herausgespielten 4:0-Erfolg beim SV Werder Arm in Arm auf dem Rasen im Siegeslied-Takt mit, ehe es unter den vier legendären Flutlichtmasten am Osterdeich zurück in die Kabine ging, die in Bremen ja auf Höhe der Eckfahne vor der Heimkurve durch den Spielertunnel zu erreichen ist.