Der VfB mischt im Kampf um die internationalen Plätze mit. Aber welcher Tabellenrang berechtigt am Ende eigentlich für welchen Wettbewerb? Die einzelnen Szenarien und Konstellationen im Überblick.

David Scheu 31.01.2025 - 13:41 Uhr

Es sind richtungsweisende Spiele, die auf den VfB Stuttgart in der Bundesliga in den kommenden Wochen warten. Gegen Borussia Mönchengladbach, bei Borussia Dortmund, gegen den VfL Wolfsburg – ausnahmslos Mannschaften also, mit denen das Team von Trainer Sebastian Hoeneß um den Einzug in den internationalen Wettbewerb konkurriert. Derzeit liegen die Stuttgarter mit 32 Punkten auf Rang vier in aussichtsreicher Position. Das Tabellenbild ist aber dicht gedrängt, der Abstand zum Zwölften FC Augsburg beträgt gerade einmal sieben Punkte.