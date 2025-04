Der VfB Stuttgart hat den Blick wieder nach oben gerichtet. Gelingt in der Bundesliga noch eine Aufholjagd im Saisonfinale? Wir analysieren die Lage – und das Restprogramm der Konkurrenz.

Dirk Preiß 08.04.2025 - 16:00 Uhr

Dreimal im April, dreimal im Mai – dann ist die Saison in der Fußball-Bundesliga auch schon wieder zu Ende. Was dann für den VfB Stuttgart herausgekommen ist? Entscheidet sich in eben diesen sechs Partien, die noch auf dem Spielplan stehen. Los Geht es am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen.