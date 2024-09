Im November 1974 spielt Real Madrid in Stuttgart. Der damalige VfB-Spieler Helmut Dietterle und der Fan Christoph Palm erinnern sich vor dem Duell in der Königsklasse an die besondere Begegnung.

Carlos Ubina 13.09.2024 - 11:00 Uhr

Klar, Helmut Dietterle kann sich noch gut erinnern. Wie sollte er ein Spiel gegen Real Madrid auch vergessen? Selbst wenn es jetzt fast 50 Jahre her ist. 17. November 1974, VfB Stuttgart gegen Real Madrid, ein Freundschaftsspiel, Schiedsrichter Heinz Aldinger aus Waiblingen. 1:1 ist die Partie ausgegangen. Hermann Ohlicher brachte die Gastgeber per Foulelfmeter früh in Führung (2.), ein gewisser Santillana (bürgerlich Carlos Alonso Gonzalez) glich aus (38.). So steht es in den Fußballannalen.