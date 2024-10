An diesem Dienstag spielen die Stuttgarter bei Juventus Turin. Das ist wieder eine schöne Herausforderung. Doch zuletzt hat der Elf von Sebastian Hoeneß immer etwas gefehlt, um erfolgreich zu sein. Wir schauen auf vier markante Punkte.

David Scheu 21.10.2024 - 17:12 Uhr

Schon wieder eine Allianz-Arena. Nach München tritt der VfB Stuttgart drei Tage später in Turin an, wo sich der Versicherungsgigant ebenfalls die Namensrechte am Stadion gesichert hat. Wiederholen soll sich das 0:4 gegen den FC Bayern in der Bundesliga aber nicht. Der VfB will an diesem Dienstag (21 Uhr) in der Champions League bei Juventus ein anderes Gesicht zeigen. Dennoch stellt sich die Frage, was es braucht, um wieder erfolgreich zu sein. Denn über die Begegnung mit der Alten Dame hinaus stehen wegweisende Partien an.