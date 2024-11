Der VfB Stuttgart hat gegen Atalanta Bergamo nach langer Zeit mal wieder eine Heimniederlage kassiert. Die Champions League bleibt eine Herausforderung – aber der VfB hat noch alle Chancen, kommentiert unser Autor Dirk Preiß.

Dirk Preiß 07.11.2024 - 06:00 Uhr

Nach langer Zeit mal wieder zuhause verloren. In der Tabelle der Champions League in den Bereich gerutscht, der ein Ausscheiden nach acht Partien vorsieht. Und die Bilanz von vier Punkten aus vier Spielen ist auch keine, die einen euphorisch werden lässt. Tatsächlich hat Atalanta Bergamo dem gar nicht mal schwachen VfB Stuttgart am Mittwochabend gezeigt, zu was eine reife und formstarke Mannschaft auf starkem europäischen Niveau imstande ist. Die Italiener haben die Stuttgarter einfach nicht zur Entfaltung kommen lassen und eiskalt zugeschlagen. 0:2 hieß es am Ende.