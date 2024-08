Der VfB Stuttgart bekommt am Abend acht Gegner in der Königsklasse zugelost, gegen vier davon wird er auswärts spielen. Für diese Auswärtspartien in der Champions League hat der Club einiges in Planung.

Philipp Maisel 29.08.2024 - 12:00 Uhr

Am Abend ist es endlich so weit. So sehnlich, wie die VfB-Fans seit Tagen die Auslosung für die kommende Champions-League-Saison erwarten, so sehr freut man sich auch in der Marketing-Abteilung des Clubs darauf. Genauer gesagt auf den Samstagnachmittag. Denn dann wird der endgültige Terminplan von der Uefa kommuniziert – und damit stehen auch die Heim- und Auswärtspartien mit ihren zeitgenauen Ansetzungen fest.