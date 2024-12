„Anstrengend, herausfordernd, aber auch wunderschön“: Die beiden VfB-Teammanager Günther Schäfer und Peter Reichert blicken auf ihre Erlebnisse in der Champions League zurück. Und verraten, welche Reisen sie im neuen Jahr noch gerne organisieren würden.

Gregor Preiß 31.12.2024 - 10:00 Uhr

Die Reise zum ersten Auswärtsspiel bei Real Madrid duldete ohnehin kaum Vorlaufzeit, und dann auch noch das: Flieger kaputt. 14 Jahre nach dem letzten Auftritt in der Champions League waren die Reiseplaner des VfB Stuttgart gleich zu Beginn der Saison maximal gefordert. Weil eine der beiden Chartermaschinen nicht abheben konnte, mussten am Flughafen in Stuttgart kurzfristig noch die Passagierlisten geändert werden. Mit der Prämisse, dass die beiden Mannschaften – neben den Profis auch die in der Youth League spielende U 19 – schnellstmöglich losfliegen können. Um sie geht es schließlich in erster Linie.