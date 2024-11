Vier von acht Partien in der Ligaphase der Champions League hat der VfB Stuttgart bestritten. Wie fällt die Bilanz nach dem 0:2 gegen Atalanta Bergamo aus? Die Verantwortlichen haben eine klare Meinung.

Dirk Preiß 07.11.2024 - 12:04 Uhr

Sie haben es ja nicht anders gewollt. Den neuen Spielrhythmus, die Hymne, die Flutlichtabende – aber eben auch: die Gegner, die meist noch mal eine ganz andere Qualität mitbringen, als der Großteil in der Fußball-Bundesliga. So stand am späten Mittwochabend also bereits zum vierten mal in dieser Saison Fabian Wohlgemuth im feinen Zwirn vor den Journalisten. Der Sportvorstand referierte zum 0:2 seines VfB Stuttgart gegen Atalantra Bergamo – und durfte auch ein wenig Bilanz ziehen. Denn: In der ersten Phase der Champions League ist nun quasi die Halbzeit erreicht.