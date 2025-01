Der VfB Stuttgart steht vor einem wichtigen Auftritt in der Champions League. In Bratislava will sich der Fußball-Bundesligist in eine gute Ausgangsposition für das Spiel gegen PSG bringen.

red/dpa 20.01.2025 - 18:06 Uhr

Für Trainer Sebastian Hoeneß fühlt sich das Auswärtsspiel des VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava „ein bisschen so an“ wie ein vorweggenommenes Finale der Ligaphase in der Champions League. „Oberste Priorität hat jedes Spiel, das vor der Brust ist. Aber das ist in dem Fall, denke ich, noch klarer als normalerweise“, sagte der 42-Jährige vor der Partie des Fußball-Bundesligisten am Dienstag (21 Uhr/Liveticker) beim noch punktlosen slowakischen Außenseiter.