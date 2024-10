Der VfB Stuttgart gastiert in der Königsklasse bei Juventus Turin. Wir begleiten die Reise zum italienischen Rekordmeister in einem Liveblog.

Dritter Spieltag in der Champions League, Saison 2024/25: Der VfB Stuttgart gastiert am Dienstag (21 Uhr) bei Juventus Turin.

Wir begleiten den Trip in einem Liveblog und berichten von Montag bis Mittwoch über das Geschehen in der italienischen Metropole – von den Trainingseinheiten der Teams über die Pressekonferenzen bis hin zu den Fan-Treffpunkten in der Stadt.