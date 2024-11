„Männerfußball“ ist gefragt – was der VfB verändern muss

VfB Stuttgart in der Champions League

Die Königsklasse bringt es mit sich, dass der VfB viel lernen kann. Doch vor dem Spiel bei Roter Stern Belgrad stellt sich die Frage, ob die Stuttgarter ihre letzte Lektion verinnerlicht haben.

Carlos Ubina 26.11.2024 - 13:25 Uhr

Fabian Wohlgemuth mag das. Eine harte und konsequente Verteidigung, einen abgezockten und schnellen Angriff. „Männerfußball“ wird diese Art des Spiels seit drei Wochen beim VfB Stuttgart genannt. Seit Atalanta Bergamo sich in der Stadt vorgestellt hat, um präzise zu sein. Denn diese italienische Elf tritt genau so auf – und das hat beim deutschen Vizemeister nicht nur auf den Sportvorstand Eindruck gemacht. Jedenfalls mehr, als das reine Ergebnis nach der 0:2-Niederlage in der Champions League vermuten lässt.