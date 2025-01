Da sich die slowakische Liga noch in der Winterpause befindet, geht Slovan Bratislava nach fünf Wochen ohne Pflichtspiel in das Champions-League-Duell mit dem VfB Stuttgart. Den Gästen kündigt man einen heißen Tanz an.

Gregor Preiß 20.01.2025 - 06:00 Uhr

Mit drei Siegen aus drei Spielen hat sich der VfB Stuttgart für das anstehende Champions-League-Duell bei Slovan Bratislava perfekt warmgespielt. Mit einem Sieg am Dienstag (21 Uhr) in der slowakischen Hauptstadt hält der Tabellen-Vierte der Fußball-Bundesliga vor dem abschließenden Duell mit Paris St. Germain am 29. Januar die Chance auf das Erreichen der Playoffs aufrecht. Ungleich ungünstiger startet Bratislava in den fünften Spieltag der Königsklasse. Die slowakische Liga befindet sich noch bis Anfang Februar in der Winterpause. Das letzte Pflichtspiel des slowakischen Meisters und Tabellenführers datiert von 14. Dezember. Die Begegnung gegen den VfB markiert also einen Kaltstart und den Auftakt nach fünf Wochen Spielpause.