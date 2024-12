So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

Den Stuttgartern hilft gegen Young Boys Bern nur ein Sieg, wenn sie in der Königsklasse weiterkommen wollen. Entsprechend stellt der Trainer seine Mannschaft ein – und auf.

cu 11.12.2024 - 06:00 Uhr

Der VfB Stuttgart geht das Heimspiel gegen Young Boys Bern an diesem Mittwoch (21 Uhr) mit großer Überzeugung an. „Wir benötigen den absoluten Fokus und die absolute Bereitschaft, dieses Spiel zu ziehen“, sagte der Trainer Sebastian Hoeneß vor der Begegnung mit dem Meister aus der Schweiz. Nur ein Sieg hilft dem VfB in der Champions League weiter, wenn es um die Qualifikation für die nächste Runde geht. Im Januar stehen noch die Spiele gegen Slovan Bratislava und Paris Saint-Germain an.