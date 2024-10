Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn, doch eines ist unstrittig: fast jeder kennt ihn. Die Rede ist vom „Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“-Sticker, der an Laternen in der gesamten Bundesrepublik klebt.

Der gelbe Sticker mit schwarzer Aufschrift, der Teil einer selbstironischen Marketingkampagne des Landes Baden-Württemberg ist, scheint jedoch nicht nur in Deutschland, sondern auch über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus bekannt zu sein.

Sparta hat eigenen „Nett hier“-Sticker im Gepäck

So veröffentlichte Sparta Prag, der heutige Gegner des VfB Stuttgart in der Champions League (18.45 Uhr), am Mittag auf X (ehemals Twitter) ein Video mit der Überschrift „Nett hier“. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie jemand einen Sticker auf eine Laterne am Schlossplatz klebt. Auf dem gelben Sticker steht in schwarzer Schrift: „Nett hier. Aber waren Sie schon einmal bei einem Spiel von Sparta Prag?“ Eine klare Anspielung also auf den „Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“-Slogan.

Das Video haben innerhalb von weniger als zwei Stunden bereits fast 6000 Menschen gesehen (Stand 14.30 Uhr). Auch ein paar VfB-Fans sind schon auf den Clip aufmerksam geworden. Ihre Reaktionen fallen ausschließlich positiv aus. Ein Fan verknüpft seine Freude über den Tweet jedoch mit einer Warnung: „Eins zu null für euch! Wir sehen uns heute Abend, aber macht euch auf was gefasst – die Cannstatter Kurve kommt.“