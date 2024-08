Die besonders hochpreisigen Eintrittskarten für die VfB-Heimspiele in der Königsklasse befinden sich im freien Verkauf. Wie dieser abläuft und wie groß die Nachfrage ist.

David Scheu 22.08.2024 - 12:10 Uhr

Seit Mittwoch ist die Bewerbungsphase beendet, in der sich Mitglieder des VfB Stuttgart um Tickets für die Heimspiele in der Champions League bemühen konnten. Ein anderer Verkauf läuft aber dessen ungeachtet weiter – jener für die hochpreisigen VIP-Tickets mit Kulinarik vor und nach dem Spiel. Im Gegensatz zu den normalen Eintrittskarten ist hier keine Vereinsmitgliedschaft nötig. Zugleich bietet der VfB diese Karten in der derzeitigen Verkaufsphase nur im Viererpaket für alle Heimspiele in der Hauptrunde Königsklasse an.