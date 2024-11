VfB Stuttgart in der Champions League

Derzeit wäre der VfB aus der Königsklasse ausgeschieden. Die Aussichten auf den Einzug in die K.o.-Phase sind aber weiter intakt – und sogar der wichtige Platz 16 ist noch realistisch. Ein Blick auf die Konstellation und die nötige Punktzahl.

David Scheu 07.11.2024 - 10:56 Uhr

Nun also ist Halbzeit. Genau 50 Prozent der Hauptrunden-Partien in der Champions League sind absolviert – und für den VfB Stuttgart besteht tabellarisch auf den ersten Blick noch Luft nach oben: Vier Punkte aus vier Partien reichen nicht für einen Platz unter den besten 24 von 36 Teams, die in der K.o.-Phase im Wettbewerb bleiben werden. Auch wenn das Ganze eng beieinander liegt und der derzeitige Rang 27 dem Team von Sebastian Hoeneß alle Chancen offenlässt, würde Stand jetzt das Aus zu Buche stehen. Einerseits.