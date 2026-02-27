Dass es nach Portugal gehen würde, war schon vor der Auslosung klar. Nun steht fest: Der VfB Stuttgart trifft im Europa-League-Achtelfinale auf den FC Porto.
27.02.2026 - 18:51 Uhr
Der VfB Stuttgart steht im Achtelfinale der Europa League – und kennt nun seinen Gegner. Am Freitagmittag stieg die Auslosung, wobei bereits vorher festgestanden war, dass es in jedem Fall gegen eine Mannschaft aus Portugal gehen würde. In Frage kamen der FC Porto oder Sporting Braga. Nun ist klar: Es geht gegen den FC Porto.