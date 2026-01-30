Die Stuttgarter haben sich gegen die Young Boys Bern zu sicher gefühlt. Um die Play-offs zu überstehen, braucht es aber wieder mehr Konsequenz, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
30.01.2026 - 06:00 Uhr
Schön hat es für ein Weilchen ausgesehen. Zu schön, um wahr zu sein, als der VfB Stuttgart mit 2:0 gegen die Young Boys Bern führte – und für kurze Zeit in der Blitztabelle unter den ersten acht Mannschaften der Europa League stand. Das Unmögliche schien plötzlich möglich für den Fußball-Bundesligisten, weil er eine halbe Stunde wie aus einem Guss spielte. Doch in der Endabrechnung belegt das Team von Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 3:2-Sieg gegen die Gäste aus der Schweiz nun den elften Rang und muss in die Play-offs.