VfB Stuttgart in der Europa League Demirovic geht es zu viel um die Stimmung im Celtic Park

Der VfB-Stürmer Ermedin Demirovic will seinen Fokus im Celtic Park voll auf das eigene Spiel ausrichten. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Die Stuttgarter stehen in den Play-offs vor einem besonderen Spiel in Glasgow. So sieht das auch der Stürmer, der aber ebenso Kritisches anmerkt.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Viel ist in den vergangenen Tagen von der Stimmung im Celtic Park die Rede gewesen. Besonders, außergewöhnlich, energiegeladen. Trainer und Spieler des VfB Stuttgart haben voller Vorfreude von der Atmosphäre bei Celtic Glasgow geschwärmt. Aus eigener Erfahrung oder aus Erzählungen. Auch Ermedin Demirovic, den das Stadion des schottischen Traditionsclubs bereits als Kind vor dem Fernseher fasziniert hat, gehört zu den Begeisterten. Jetzt läuft der Stürmer des Fußball-Bundesligisten an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) in der Europa-League-Zwischenrunde erstmals in der altehrwürdigen Spielstätte auf. Allerdings will er den Geist des Celtic Parks nicht zu hoch hängen.

 

Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Europa League Celtic Glasgow Sebastian Hoeneß Podcast
 
 