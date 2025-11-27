Der Stürmer ist zuletzt in aller Munde gewesen. Nun äußert er sich vor dem Spiel bei den Go Ahead Eagles zu seiner Person – dabei trägt er sein Herz einmal mehr auf der Zunge.

Die Anreise nach Deventer ist aufgrund des Wetters ungewöhnlich gewesen, doch der Fokus bleibt trotz des Umwegs über Rotterdam bestehen: Der VfB Stuttgart will an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) seine Ausgangsposition in der Europa League weiter verbessern – mit einem Sieg bei den Go Ahead Eagles. Große Hoffnungen ruhen dabei auf Deniz Undav, der sich beim Fußball-Bundesligisten zuletzt in Topform gezeigt hat und nach seinen drei Toren beim 3:3 in Dortmund in aller Munde war.

Im Vorfeld der Begegnung im Stadion De Adelaarshorst hat sich Undav nun einmal mehr selbst geäußert, vor allem zur eigenen Person. Der 29-Jährige sieht sich als der etwas andere Profi. „Was macht mich einzigartig? Dass ich mein Herz auf der Zunge trage. Dass ich keine Floskeln labere wie die meisten Fußballer. Dass ich mein Ding mache, mich nicht mit links und rechts beschäftige, sondern einfach Fußball spiele. Dass ich einen anderen Weg eingeschlagen habe als die meisten und dass ich so locker bin“, sagte der Stürmer im Interview mit RTL/ntv.

Zu seiner Spielweise ergänzte Undav: „Ich bin untypisch für einen Stürmer: relativ klein. Ich sage mal Straßenfußballer, Instinktfußballer. Das macht mich vielleicht einzigartig.“ Als Typ sei er jemand, der versuche, das Mannschaftsgefüge zu stärken. „Ich bin einer der wenigen, die nonstop am Labern sind, immer gute Laune kreieren wollen in der Mannschaft“, sagte der Angreifer.

Kritisch bewertete Undav den Umgang mit Typen wie ihm oder etwa Augsburgs Trainer Sandro Wagner. „Wir rufen nach Typen. Wenn du einen Typen hast, heißt es: Die sind zu laut. Dann verlange nicht nach Typen. Ich glaube, deshalb haben alle die gleichen Floskeln“, sagte er. Er habe „eine andere Schule“ gehabt. Undav macht sein Ding – und sagt einfach, was er denkt.