VfB Stuttgart in der Europa League Der neue Juniorchef – Chema wird immer wertvoller für den VfB
Der 20-jährige Mittelfeldspieler überzeugt an der Seite von Angelo Stiller – was auch wieder Real Madrid auf den Plan rufen könnte.
Der 20-jährige Mittelfeldspieler überzeugt an der Seite von Angelo Stiller – was auch wieder Real Madrid auf den Plan rufen könnte.
Vielleicht gehören diese Momente für Chema zu den schönsten in einem Spiel. Wenn er sich aus seiner erhabenen Position von 1,90 Meter Körpergröße auf dem Fußballfeld in den Dreck wirft. Mit Entschlossenheit und Eleganz – aber es bleibt eben eine Grätsche, das letzte Mittel eines Technikers. Der spielstarke Spanier scheut sich jedoch nicht, es im Dienste des VfB Stuttgart einzusetzen. Mit seinen langen Beinen nimmt er dem Gegner dann meist mit dem rechten Außenrist den Ball vom Fuß.