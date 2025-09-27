VfB Stuttgart in der Europa League: Die deutlichen Worte von Sebastian Hoeneß wirken

Der VfB Stuttgart ist in der Spur – und er nimmt nach einem Stotterstart in der Fußball-Bundesliga immer mehr Tempo auf. Das 2:1 zum Europa-League-Auftakt gegen Celta Vigo bedeutete jedoch nicht nur den zweiten Sieg innerhalb einer Woche nach dem 2:0 gegen den FC St. Pauli, sondern vor allem zeigt sich, dass der Pokalsieger nun weiß, wie er zu Erfolgen kommt. Dafür waren zunächst aber klare Worte von Sebastian Hoeneß nötig – intern wie extern. Der Trainer forderte nach der Niederlage in Freiburg mehr Intensität und weniger Selbstgefälligkeit.