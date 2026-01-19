Kommende Woche geht es für den VfB Stuttgart in der Europa League bei der AS Rom weiter. Was die Fans vor Ort wissen müssen.
19.01.2026 - 16:58 Uhr
Auch 2026 heißt es wieder: Stuttgart international. Der VfB Stuttgart ist am kommenden Donnerstag (21 Uhr/Liveticker) in der Europa League gefordert und bei der AS Rom zu Gast. Gegen den Tabellennachbarn geht es darum, sich in eine gute Ausgangslage für eine direkte Achtelfinalqualifikation zu bringen. Dafür wird der VfB auch die Unterstützung seiner Fans benötigen. Nach den Vorkommnissen in Deventer dürften viele VfB-Anhänger vorsichtig mit Auswärtsfahrten sein. Der VfB Stuttgart hat nun über die Abläufe vor Ort informiert.