Die letzte Partie des VfB Stuttgart in der Ligaphase der Europa League ist frei im Fernsehen empfangbar. Wo das Spiel zu sehen ist, erfahren Sie hier.

Zumindest theoretisch kann der VfB Stuttgart die Playoffs in der Europa League noch umgehen. Dafür ist am Donnerstag (21 Uhr/Liveticker) gegen die Young Boys Bern ein Sieg zwingend notwendig. Wie gewohnt gibt es das Spiel auf RTL+ zu sehen. Für alle Fans ohne Abo beim kostenpflichtigen Streamingdienst gibt es aber gute Nachrichten: Die Partie wird zusätzlich auf Nitro übertragen. Der zur RTL Group gehörende Sender ist im Fernsehen frei empfangbar. Ab 20.15 Uhr melden sich Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus live aus Stuttgart.

Die Playoffs hat der VfB schon sicher

Alle weiteren Topspiele des letzten Ligaphasenspieltags in der Europa League – unter anderem das Auswärtsspiel des SC Freiburg gegen den OSC Lille – werden auf RTL+ als Einzelspiele oder in der Konferenz gestreamt. Die Besonderheit: Wie in der Champions League finden alle 18 Spiele zeitgleich statt.

Der VfB ist vor dem Heimspiel gegen die Young Boys Bern bereits für die Playoffs qualifiziert. Ein sofortiges Ausscheiden nach der Ligaphase ist also nicht mehr möglich. Eine direkte Achtelfinal-Qualifikation scheint zwar unwahrscheinlich, ist rechnerisch aber noch drin. In der laufenden Europa-League-Saison gewann der VfB bisher alle drei Heimspiele – diese Serie soll am Donnerstag fortgesetzt werden.