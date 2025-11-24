Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß tritt am Donnerstag bei den Go Ahead Eagles in Deventer an. Dabei müssen die Anhänger vor Ort einiges beachten.
24.11.2025 - 15:40 Uhr
Es geht wieder auf Reisen. Zum dritten Mal in dieser Fußballsaison, um in der Europa League anzutreten – nach Basel und Istanbul führt die internationale Route den VfB Stuttgart nun in die Niederlande nach Deventer. Die Mannschaft von Chefcoach Sebastian Hoeneß wird sich am Mittwoch nach dem Abschlusstraining auf den Weg machen. Eine Reihe von Fans wird ihr folgen, um am Donnerstag (21 Uhr/RTL) bei den Go Ahead Eagles (ebenfalls Pokalsieger) dabei zu sein. Vorab informiert der Bundesligist seine Anhänger über die Abläufe vor Ort. Hier eine Zusammenfassung.